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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.10.2023 09:57
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HARUN DENEK Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 18.01.2023 0312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com Sermaye Piyasasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 922805 - 925274
HAZAL KESKİN Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi 03.07.2023 0 312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HARUN DENEK CFO - Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Üst Düzey Yönetici
ALPASLAN ÇATALYÜREK FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici
GÖKHAN TUNCER İHRACAT MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici
NURAY ERDOĞAN MARKA PAZARLAMA VE İLETİŞİM MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199262


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BFREN 8.155,10 17.256.192 % 10,00  
ISBTR 308.432,10 14.197.642 % 10,00  
DMRGD 14,97 3.634.282 % 9,99  
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Euro 28,9953 29,0119 % 0,82  
Sterlin 33,3547 33,5219 % 0,72  
Frank 29,9200 30,1003 % 0,61  
Riyal 7,3279 7,3647 % 0,24  
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13:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.823 -0,33  
Altın Gr. 1.614 1.615 2,78  
Cumhuriyet 11.099 11.267 16,00  
Tam 10.863 10.946 -14,00  
Yarım 5.448 5.490 -7,00  
Çeyrek 2.716 2.745 -3,00  
Gümüş.Ons 21,10 21,13 -0,05  
Gümüş Gr. 18,68 18,70 -0,03  
B. Petrol 89,98 89,98 -0,94  
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