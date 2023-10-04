***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.10.2023 09:57
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
HARUN DENEK Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 18.01.2023 0312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com Sermaye Piyasasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 922805 - 925274
HAZAL KESKİN Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi 03.07.2023 0 312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HARUN DENEK CFO - Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Üst Düzey Yönetici
ALPASLAN ÇATALYÜREK FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici
GÖKHAN TUNCER İHRACAT MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici
NURAY ERDOĞAN MARKA PAZARLAMA VE İLETİŞİM MÜDÜRÜ Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199262
BIST
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13:228.455
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -58,44
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
13:2227,5678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1321
|Açılış
|: 27,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
13:2228,9991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,2242
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
13:221.615,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.615,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler13:20
|ICUGS
|9,02
|4.620.891
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|17.256.192
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|14.197.642
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|3.634.282
|% 9,99
|
|MRSHL
|795,90
|58.880.164
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|13.264.660
|% -9,99
|
|MIATK
|548,20
|102.786.137
|% -9,97
|
|SNPAM
|50,65
|659.260
|% -9,96
|
|TARKM
|444,40
|197.845.547
|% -9,86
|
|HLGYO
|5,41
|282.331.140
|% -5,91
|
|THYAO
|241,80
|4.223.569.327
|% -2,38
|
|TUPRS
|150,70
|3.871.312.423
|% -2,77
|
|ZOREN
|7,57
|3.413.269.188
|% 9,87
|
|PETKM
|21,92
|2.745.713.064
|% 0,55
|
|BIMAS
|287,80
|2.425.696.728
|% 1,16
|
|ZOREN
|7,57
|3.413.269.188
|% 9,87
|
|IHLAS
|1,29
|185.484.565
|% 4,03
|
|KATMR
|2,82
|385.508.837
|% 5,22
|
|ODAS
|14,33
|1.836.965.126
|% 2,80
|
|PETKM
|21,92
|2.745.713.064
|% 0,55
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5657
|27,5710
|% 0,49
|
|Euro
|28,9953
|29,0119
|% 0,82
|
|Sterlin
|33,3547
|33,5219
|% 0,72
|
|Frank
|29,9200
|30,1003
|% 0,61
|
|Riyal
|7,3279
|7,3647
|% 0,24
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|-0,33
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.615
|2,78
|
|Cumhuriyet
|11.099
|11.267
|16,00
|
|Tam
|10.863
|10.946
|-14,00
|
|Yarım
|5.448
|5.490
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.745
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|18,68
|18,70
|-0,03
|
|B. Petrol
|89,98
|89,98
|-0,94
|