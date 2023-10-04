***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHARUN DENEK Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi 18.01.2023 0312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.com Sermaye Piyasasası Faaliyetleri Düzey 3 / Kurumsal Yönetim Derecelendirme 922805 - 925274HAZAL KESKİN Yatırımcı İlişkileri Birim Görevlisi 03.07.2023 0 312 810 05 05 yatirimci@yaylaagro.com / ir@yaylaagro.comYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHARUN DENEK CFO - Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Üst Düzey YöneticiALPASLAN ÇATALYÜREK FABRİKA MÜDÜRÜ Üst Düzey YöneticiGÖKHAN TUNCER İHRACAT MÜDÜRÜ Üst Düzey YöneticiNURAY ERDOĞAN MARKA PAZARLAMA VE İLETİŞİM MÜDÜRÜ Üst Düzey Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199262BIST