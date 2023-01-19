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***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

19.01.2023 12:12
***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Denetimden Sorumlu Komite
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı -Bülent Özütürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi İsmail Kemaloğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirketimiz Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı -Bülent Özütürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi İsmail Kemaloğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
  Harun Denek ((Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, CFO (Kurumsal Finans Direktörü))
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.
  
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı -Bülent Özütürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi İsmail Kemaloğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103145


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