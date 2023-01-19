***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YYLGD*** YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDenetimden Sorumlu KomiteDenetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.Denetimden Sorumlu Komite Başkanı -Bülent Özütürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi İsmail Kemaloğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Kurulu Kurumsal Yönetim KomitesiŞirketimiz Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı -Bülent Özütürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi İsmail Kemaloğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Kurumsal Yönetim Komite ÜyesiHarun Denek ((Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, CFO (Kurumsal Finans Direktörü))Riskin Erken Saptanması KomitesiRiskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına karar verilmiştir.Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı -Bülent Özütürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi İsmail Kemaloğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103145BIST