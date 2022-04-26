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***YYLGD* *YKYAT* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

26.04.2022 17:22
***YYLGD* *YKYAT* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)


***YYLGD******YKYAT******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

İlgili Şirketler [YYLGD, YKYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname

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Açıklamalar

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Hukukçu Raporu - Kısım 1



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023931


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 43,12 68.406.960 % 10,00  
DAGHL 31,02 3.688.309 % 10,00  
OTTO 33,90 1.840.149 % 9,99  
SAFKR 7,83 29.235.453 % 9,97  
UFUK 23,60 898.405 % 9,97  
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Dolar 14,8037 14,8063 % 0,26  
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Frank 15,3846 15,4773 % 0,30  
Riyal 3,9353 3,9551 % 0,18  
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17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.902 1.903 4,49  
Altın Gr. 907 907 5,28  
Cumhuriyet 6.044 6.136 37,00  
Tam 6.018 6.168 38,63  
Yarım 2.909 2.984 18,69  
Çeyrek 1.459 1.492 9,34  
Gümüş.Ons 23,50 23,52 -0,12  
Gümüş Gr. 11,22 11,24 0,00  
B. Petrol 104 104 1,58  
Seans Raporu 17:07
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