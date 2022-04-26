***YYLGD* *YKYAT* *GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
26.04.2022 17:22
***YYLGD******YKYAT******GRM*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [YYLGD, YKYAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzına İlişkin Hukukçu Raporu - Kısım 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023931
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