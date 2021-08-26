***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
26.08.2021 09:20
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/09/2021) Sıra, son işlem fiyatı olan 0,15 TL baz fiyat ile işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960499
BIST
12:121.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,19
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:128,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:129,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:12480,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,33
|Açılış
|: 480,45
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.481.436
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|CANTE
|13,77
|77.739.921
|% 7,66
|
|AGYO
|3,69
|8.394.295
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.496.895
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|473.208.385
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,30
|279.287.514
|% -6,77
|
|SNGYO
|4,19
|34.380.688
|% -5,20
|
|THYAO
|12,81
|675.339.570
|% 2,48
|
|GESAN
|24,62
|473.208.385
|% -9,95
|
|GARAN
|9,53
|443.097.558
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,16
|288.813.790
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,30
|279.287.514
|% -6,77
|
|MRGYO
|1,16
|288.813.790
|% -4,92
|
|ODAS
|1,49
|108.301.429
|% 1,36
|
|THYAO
|12,81
|675.339.570
|% 2,48
|
|YKBNK
|2,55
|119.410.996
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,09
|190.517.150
|% 2,25
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3704
|8,3735
|% 0,03
|
|Euro
|9,8633
|9,8687
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,4581
|11,5156
|% -0,21
|
|Frank
|9,0920
|9,1468
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2242
|2,2354
|% -0,00
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-5,83
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.172
|3.252
|-16,33
|
|Yarım
|1.533
|1.573
|-7,89
|
|Çeyrek
|769
|786
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,58
|70,58
|-0,70
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