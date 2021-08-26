***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ZOREN]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarZOREN.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 03/09/2021) Sıra, son işlem fiyatı olan 0,15 TL baz fiyat ile işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960499BIST