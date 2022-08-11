***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
11.08.2022 17:44
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ZOREN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ZOREN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORN12329 62.440.000 11.08.2022 13.01.2023 15.08.2022
İlgili Şirketler [ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054674
BIST
18:052.868
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 38,86
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
18:0517,9663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0973
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
18:0518,5711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1563
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6241
En Düşük
18,3586
18:051.032,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.032,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|43,56
|7.553.260
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|130.375.647
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|539.358.728
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|65.360.305
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.229.129
|% 9,84
|
|PAMEL
|187,20
|18.386.890
|% -10,00
|
|KZBGY
|31,40
|76.976.690
|% -9,98
|
|TIRE
|19,84
|266.722.974
|% -9,98
|
|CMENT
|39,16
|971.902
|% -9,98
|
|OLMK
|11,75
|64.961.629
|% -8,20
|
|THYAO
|61,40
|8.390.346.995
|% 2,08
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.636.761
|% 2,76
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|SASA
|52,70
|2.338.240.334
|% -0,19
|
|GARAN
|18,07
|2.101.781.494
|% 8,20
|
|EKGYO
|3,65
|1.856.563.854
|% 0,55
|
|YKBNK
|5,62
|2.665.341.359
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,47
|1.660.835.527
|% 6,68
|
|AKBNK
|10,07
|3.407.636.761
|% 2,76
|
|ISCTR
|6,15
|2.021.339.812
|% 1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9578
|17,9663
|% 0,54
|
|Euro
|18,5472
|18,5711
|% 0,85
|
|Sterlin
|21,8526
|21,9622
|% 0,40
|
|Frank
|19,0201
|19,1347
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7660
|4,7899
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|5,80
|
|Cumhuriyet
|6.919
|7.024
|9,00
|
|Tam
|6.934
|7.003
|19,00
|
|Yarım
|3.378
|3.424
|10,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.711
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,30
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|98,86
|98,86
|1,46
|