***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
23.09.2022 10:29
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
23/09/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
23/09/2022
Sıra Açma Saati
11:00
Açıklamalar
ZOREN.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:00'de işleme açılacak, sırada 11:00-11:10 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 11:15'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064821
BIST
10:433.312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 16,85
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.316
En Düşük
3.290
10:4318,4059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0873
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4059
En Düşük
18,3035
10:4318,0156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0257
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9813
10:43986,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,24
|Açılış
|: 986,13
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ULKER
|21,78
|120.699.380
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|6.005.208
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|75.011.920
|% 9,93
|
|UNLU
|7,88
|41.573.467
|% 9,90
|
|MEGAP
|3,93
|67.637.360
|% 8,26
|
|ISGYO
|10,11
|3.335.825
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|5.714.781
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|8.467.723
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|20.534.325
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|THYAO
|71,10
|1.026.331.505
|% -0,28
|
|EKGYO
|4,09
|633.840.607
|% 1,49
|
|SAHOL
|27,74
|516.448.290
|% 1,76
|
|AKSEN
|34,38
|490.294.233
|% 5,27
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,09
|633.840.607
|% 1,49
|
|CEMAS
|1,66
|81.092.949
|% 7,10
|
|ODAS
|5,84
|245.967.800
|% 3,73
|
|VAKBN
|7,95
|276.752.242
|% 2,58
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3981
|18,4044
|% 0,47
|
|Euro
|17,9821
|17,9993
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,5101
|20,6129
|% -0,18
|
|Frank
|18,7125
|18,8252
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8792
|4,9037
|% 0,58
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-4,33
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,89
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.673
|6.762
|0,00
|
|Yarım
|3.251
|3.301
|0,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,59
|0,02
|
|B. Petrol
|89,19
|89,19
|-1,27
|
Seans Raporu
10:42
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10:56ECILC
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Yüzde 5.83 oranında artışla 22.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 674, 944 adet işlem