***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:56
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957342
BIST
17:461.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -26,72
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.411
17:468,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0601
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:4610,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0769
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:46485,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 7,82
|Açılış
|: 485,38
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:44
|MARKA
|5,06
|3.131.088
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.402.229
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.092.599
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.542
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.715.342
|% 9,93
|
|KTSKR
|38,58
|101.783.377
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.633.325
|% -9,98
|
|EDATA
|15,76
|28.934.674
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|375.741
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,98
|1.955.811.406
|% -0,37
|
|GARAN
|8,99
|1.493.310.075
|% -1,32
|
|EREGL
|19,18
|1.159.760.293
|% -2,69
|
|SISE
|8,30
|1.100.960.246
|% -1,07
|
|GENIL
|15,30
|991.166.087
|% -2,73
|
|KRDMD
|7,98
|1.955.811.406
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,41
|450.298.828
|% -3,21
|
|GARAN
|8,99
|1.493.310.075
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,82
|248.229.881
|% -1,62
|
|SISE
|8,30
|1.100.960.246
|% -1,07
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6519
|8,6554
|% 0,66
|
|Euro
|10,1300
|10,1400
|% 0,55
|
|Sterlin
|11,9643
|12,0244
|% 0,96
|
|Frank
|9,3581
|9,4145
|% 0,96
|
|Riyal
|2,3013
|2,3128
|% 0,78
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|15,48
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,76
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|69,96
|69,96
|-0,67
|
Seans Raporu
17:44
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