***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 17:19
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023915
BIST
17:062.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -47,12
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.430
17:0614,8067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0390
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:0615,8108
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0229
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
17:06907,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,51
|Açılış
|: 907,44
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ACSEL
|43,12
|68.366.298
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.193.124
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.359.250
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,77
|38.434.442
|% -9,13
|
|TSPOR
|5,91
|238.047.757
|% -8,51
|
|GSDDE
|4,04
|40.064.401
|% -8,39
|
|KGYO
|4,73
|21.363.561
|% -7,80
|
|THYAO
|39,48
|6.018.267.983
|% -0,30
|
|KRDMD
|14,84
|2.744.238.269
|% -1,46
|
|GARAN
|14,97
|1.835.520.005
|% 0,00
|
|SISE
|17,73
|1.669.188.134
|% -1,12
|
|EREGL
|33,60
|1.649.227.784
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,66
|1.133.129.411
|% -3,62
|
|YKBNK
|4,98
|1.418.247.455
|% -2,92
|
|ODAS
|2,43
|604.976.996
|% -2,02
|
|KRDMD
|14,84
|2.744.238.269
|% -1,46
|
|TSKB
|1,92
|337.998.355
|% -3,52
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8012
|14,8050
|% 0,25
|
|Euro
|15,7985
|15,8073
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,7151
|18,8089
|% -0,32
|
|Frank
|15,3899
|15,4827
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9353
|3,9551
|% 0,18
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|7,87
|
|Altın Gr.
|907
|908
|5,76
|
|Cumhuriyet
|6.045
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|36,96
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|17,88
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|8,94
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,23
|
Seans Raporu
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