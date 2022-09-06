***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:18
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060438
BIST
15:463.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 45,68
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:4618,2290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
15:4618,0646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0287
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0494
15:461.003,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,28
|Açılış
|: 1.003,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:46
|FADE
|9,90
|152.907.069
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|248.795.821
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.815.533
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.927.220.945
|% 9,93
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.983.421
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.930.288
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,30
|11.860.424.544
|% 2,34
|
|EREGL
|32,06
|7.406.040.094
|% 3,49
|
|AKBNK
|15,50
|6.482.002.593
|% 9,23
|
|EKGYO
|4,56
|5.840.566.611
|% 4,11
|
|THYAO
|74,85
|4.890.294.915
|% -0,40
|
|YKBNK
|8,30
|11.860.424.544
|% 2,34
|
|EKGYO
|4,56
|5.840.566.611
|% 4,11
|
|ISCTR
|10,40
|4.474.832.186
|% 7,88
|
|AKBNK
|15,50
|6.482.002.593
|% 9,23
|
|KRDMD
|13,71
|4.078.925.095
|% 6,44
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2238
|18,2290
|% 0,07
|
|Euro
|18,0536
|18,0646
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,0143
|21,1196
|% 0,42
|
|Frank
|18,4828
|18,5941
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8355
|4,8597
|% 0,07
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|1,55
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.772
|6.850
|38,00
|
|Yarım
|3.300
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.674
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,27
|18,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,05
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|-2,81
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 68 artarak (% 1.38 ) 3, 720
-
16:00XU100
Endeks 3, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 92, 879.00 milyon TL de
-
16:00SKBNK
Yüzde 6.00 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 387, 485 adet işlem
-
15:59KRDMA
Yüzde 4.30 oranında artışla 10.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 183, 044 adet işlem
-
15:58KNFRT
Yüzde 9.72 oranında artışla 11.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 071, 915 adet işlem