***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2022 10:02
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
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14:263.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 65,03
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.553
En Düşük
3.508
14:2618,5811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0461
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
14:2618,4031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
14:261.022,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -2,82
|Açılış
|: 1.022,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.022,07
BIST En Aktif Hisseler14:24
|KMPUR
|66,00
|179.426.429
|% 10,00
|
|AKENR
|3,31
|150.161.298
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|150.618.470
|% 9,95
|
|HKTM
|53,20
|67.382.564
|% 9,02
|
|BAGFS
|29,52
|158.928.199
|% 8,21
|
|INFO
|9,65
|7.052.500
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|8.989.526
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,42
|1.055.413
|% -9,87
|
|RODRG
|36,18
|3.484.664
|% -6,70
|
|CMENT
|53,70
|266.390
|% -5,21
|
|SASA
|89,05
|3.512.139.596
|% 7,61
|
|THYAO
|83,95
|3.379.279.279
|% -1,00
|
|SISE
|29,04
|2.728.301.210
|% 2,40
|
|EKGYO
|4,32
|1.703.871.287
|% 2,37
|
|YKBNK
|8,09
|1.549.412.908
|% 3,59
|
|EKGYO
|4,32
|1.703.871.287
|% 2,37
|
|YKBNK
|8,09
|1.549.412.908
|% 3,59
|
|ZOREN
|4,54
|666.645.978
|% -4,22
|
|DOHOL
|5,25
|631.285.301
|% 2,74
|
|ISCTR
|8,29
|988.045.337
|% 1,97
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5754
|18,5830
|% -0,24
|
|Euro
|18,3883
|18,4125
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,8786
|20,9833
|% -0,51
|
|Frank
|18,8020
|18,9153
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% -0,02
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-2,57
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|38,00
|
|Tam
|6.879
|6.928
|-16,00
|
|Yarım
|3.352
|3.387
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,59
|20,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,11
|93,11
|-0,26
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
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14:39SASA
Yüzde 7.73 oranında artışla 89.15 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 572, 497 adet işlem
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14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 15 artarak (% 1.99 ) 3, 899
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14:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, THYAO, SISE
-
14:37XU100
Endeks 3, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 83 üstünde . İşlem hacmi 40, 313.00 milyon TL de
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14:37ELITE
Yüzde 7.64 oranında artışla 27.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 156, 902 adet işlem