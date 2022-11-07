***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:06
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077108
BIST
10:334.273
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 55,55
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.278
En Düşük
4.230
10:3318,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
10:3318,4833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0080
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
10:33998,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,48
|Açılış
|: 998,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler10:31
|DAGHL
|38,82
|12.619.875
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|63.185.949
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|EREGL
|36,36
|2.945.881.030
|% 9,19
|
|VKFYO
|7,01
|10.700.626
|% 8,85
|
|KIMMR
|9,16
|12.237.603
|% -9,93
|
|PRKME
|14,09
|34.110.620
|% -9,85
|
|ULAS
|8,43
|3.698.701
|% -9,35
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|DITAS
|35,10
|6.660.261
|% -6,70
|
|EREGL
|36,36
|2.945.881.030
|% 9,19
|
|KRDMD
|13,73
|2.000.470.219
|% 5,62
|
|THYAO
|104,50
|969.508.193
|% 0,29
|
|PETKM
|14,00
|732.730.493
|% 0,00
|
|SASA
|139,20
|663.246.121
|% -3,00
|
|KRDMD
|13,73
|2.000.470.219
|% 5,62
|
|EKGYO
|4,67
|638.147.102
|% 1,52
|
|EREGL
|36,36
|2.945.881.030
|% 9,19
|
|ISCTR
|9,11
|485.349.177
|% 1,79
|
|PETKM
|14,00
|732.730.493
|% 0,00
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6015
|18,6071
|% 0,22
|
|Euro
|18,4736
|18,4883
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,9870
|21,0922
|% -0,36
|
|Frank
|18,6004
|18,7124
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% 0,24
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-13,93
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.687
|6.749
|115,00
|
|Yarım
|3.258
|3.302
|58,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,46
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|-0,20
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|-1,13
|
Seans Raporu
10:31
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