***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.11.2022 11:30
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ZOREN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082539
BIST
15:464.953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 78,63
|Açılış
|: 4.906
|
|Önceki Kapanış
|: 4.874
|
4.970
En Düşük
4.854
15:4618,6316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6549
En Düşük
18,5611
15:4619,5200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1100
|Açılış
|: 19,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,5705
En Düşük
19,3900
15:461.052,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.052,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.051,84
|
1.056,62
En Düşük
1.044,52
BIST En Aktif Hisseler15:46
|PCILT
|36,52
|44.307.450
|% 10,00
|
|RTALB
|13,75
|113.321.794
|% 10,00
|
|SUNTK
|56,10
|381.006.510
|% 10,00
|
|IDEAS
|44,00
|18.819.100
|% 10,00
|
|ALFAS
|137,60
|404.306.227
|% 9,99
|
|EMNIS
|53,90
|524.108
|% -9,41
|
|MIATK
|129,70
|128.913.861
|% -7,62
|
|MZHLD
|15,72
|46.196.212
|% -7,42
|
|PNLSN
|38,82
|202.589.216
|% -7,08
|
|ATSYH
|119,90
|1.795.032
|% -7,05
|
|THYAO
|116,40
|7.758.264.044
|% 2,28
|
|PETKM
|18,24
|4.226.324.205
|% 5,13
|
|EREGL
|42,34
|3.794.975.792
|% 1,10
|
|ASELS
|48,74
|3.424.629.798
|% 1,12
|
|KOZAL
|340,50
|3.165.176.769
|% -0,35
|
|SKBNK
|2,80
|1.141.178.552
|% 5,66
|
|EKGYO
|7,00
|2.389.294.775
|% 1,30
|
|ISCTR
|10,58
|3.073.381.425
|% 3,22
|
|YKBNK
|11,97
|2.868.766.861
|% 4,54
|
|PETKM
|18,24
|4.226.324.205
|% 5,13
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6171
|18,6316
|% -0,01
|
|Euro
|19,5100
|19,5200
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,4685
|22,5812
|% -0,02
|
|Frank
|19,6617
|19,7801
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% -0,03
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|0,05
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|1,20
|
|Cumhuriyet
|7.010
|7.116
|1,00
|
|Tam
|7.036
|7.094
|-15,00
|
|Yarım
|3.412
|3.468
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.733
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,39
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,82
|12,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,17
|81,17
|-2,54
|