***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2024 11:51
***ZOREN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ZOREN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262409
BIST
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13:578.864
En Düşük
|Değişim
|: -1,84%
|| -165,85
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.816
En Yüksek
9.049
13:5732,1972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0906
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2056
En Düşük
32,0860
13:5735,0000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1174
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
13:572.275,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 31,67
|Açılış
|: 2.275,54
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler13:56
|AKENR
|11,66
|21.749.911
|% 10,00
|
|OYAYO
|44,52
|14.862.410
|% 9,98
|
|PKART
|90,90
|75.061.100
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|83.705.109
|% 9,98
|
|ODINE
|43,90
|11.452.105
|% 9,97
|
|MAKIM
|24,16
|16.190.815
|% -52,58
|
|PEKGY
|12,71
|629.456.122
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|8.594.450
|% -9,99
|
|PETKM
|21,30
|4.430.248.445
|% -9,97
|
|DERHL
|10,40
|45.972.370
|% -9,96
|
|THYAO
|282,75
|4.633.135.659
|% -1,05
|
|PETKM
|21,30
|4.430.248.445
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,32
|3.556.934.031
|% -8,12
|
|AKBNK
|44,44
|3.163.597.187
|% 0,81
|
|ISCTR
|11,36
|2.772.251.993
|% -0,44
|
|ZOREN
|5,32
|3.556.934.031
|% -8,12
|
|ISCTR
|11,36
|2.772.251.993
|% -0,44
|
|PETKM
|21,30
|4.430.248.445
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,60
|972.200.944
|% -1,23
|
|YKBNK
|26,94
|2.713.025.051
|% -0,66
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1940
|32,1972
|% 0,28
|
|Euro
|34,9790
|34,9913
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,8465
|41,0513
|% -0,38
|
|Frank
|35,8296
|36,0092
|% -0,68
|
|Riyal
|8,6061
|8,6493
|% -0,53
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,75
|24,78
|% 0,66
|
|Platin
|903,92
|905,69
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.002,24
|1.005,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,01
|86,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.197,63
|2.198,02
|% 0,66
|