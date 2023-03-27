***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.03.2023 09:04
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127989
BIST
11:405.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -18,59
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
5.002
11:4019,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0429
|Açılış
|: 19,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
11:4020,5777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0754
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
11:401.208,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.208,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.204,71
BIST En Aktif Hisseler11:40
|BVSAN
|72,70
|263.124.539
|% 9,98
|
|AKFYE
|20,96
|3.074.585.488
|% 9,97
|
|DERIM
|10,04
|9.975.921
|% 9,97
|
|SANEL
|17,56
|14.160.360
|% 9,96
|
|SUWEN
|55,25
|25.518.897
|% 9,95
|
|PAMEL
|252,00
|33.325.559
|% -10,00
|
|CANTE
|52,60
|215.518.879
|% -9,93
|
|EMKEL
|9,75
|50.943.888
|% -9,13
|
|EPLAS
|42,12
|36.333.419
|% -7,87
|
|ONCSM
|149,90
|31.752.621
|% -5,72
|
|AKFYE
|20,96
|3.074.585.488
|% 9,97
|
|ASTOR
|61,25
|1.862.645.014
|% -4,15
|
|EREGL
|37,48
|1.662.153.297
|% 1,02
|
|KOZAL
|22,16
|1.319.943.866
|% 0,27
|
|GOKNR
|24,70
|1.073.285.733
|% 0,90
|
|AKFYE
|20,96
|3.074.585.488
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,00
|662.720.197
|% 1,45
|
|KATMR
|1,31
|110.380.792
|% -3,68
|
|KOZAL
|22,16
|1.319.943.866
|% 0,27
|
|KLGYO
|2,79
|153.703.558
|% 5,28
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0882
|19,0939
|% 0,23
|
|Euro
|20,5635
|20,5777
|% 0,37
|
|Sterlin
|23,3300
|23,4470
|% 0,44
|
|Frank
|20,7369
|20,8618
|% 0,51
|
|Riyal
|5,0672
|5,0926
|% 0,21
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|-9,84
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.209
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|8.193
|8.317
|-63,00
|
|Tam
|8.172
|8.255
|-84,00
|
|Yarım
|4.006
|4.039
|-42,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.020
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,04
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,18
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,97
|74,97
|0,38
|