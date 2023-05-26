***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2023 09:06
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153996
BIST
10:374.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 38,08
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.467
En Düşük
4.437
10:3719,9973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0694
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
10:3721,4812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0533
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,8075
En Düşük
21,3557
10:371.254,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 10,48
|Açılış
|: 1.254,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler10:35
|MRGYO
|4,54
|9.878.941
|% 7,58
|
|PSDTC
|29,60
|4.808.602
|% 6,55
|
|PSDTC
|29,60
|4.808.602
|% 6,55
|
|PSDTC
|29,60
|4.808.602
|% 6,55
|
|PSDTC
|29,60
|4.808.602
|% 6,55
|
|MARKA
|19,05
|61.017
|% -9,97
|
|TBORG
|27,60
|195.518
|% -8,12
|
|SAMAT
|19,46
|98.403.141
|% -7,86
|
|ATSYH
|69,00
|272.343
|% -5,48
|
|AVHOL
|23,82
|33.368.518
|% -4,80
|
|THYAO
|136,20
|852.600.243
|% 1,57
|
|SMRTG
|77,00
|597.654.939
|% 3,22
|
|EKGYO
|6,57
|390.425.644
|% 1,70
|
|ASELS
|41,56
|372.274.544
|% 3,28
|
|KONTR
|120,60
|352.511.722
|% 6,16
|
|EKGYO
|6,57
|390.425.644
|% 1,70
|
|AVOD
|3,05
|116.818.708
|% 5,17
|
|HALKB
|12,06
|236.114.244
|% 0,84
|
|ISCTR
|10,44
|201.241.987
|% 0,19
|
|YKBNK
|9,01
|147.588.235
|% -0,11
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9832
|19,9876
|% 0,30
|
|Euro
|21,4659
|21,4758
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,6147
|24,7382
|% 0,51
|
|Frank
|22,0276
|22,1603
|% 0,50
|
|Riyal
|5,3133
|5,3399
|% 0,24
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|11,47
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.254
|9,90
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.471
|4.605
|23,00
|
|Çeyrek
|2.242
|2.302
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,83
|0,25
|
|B. Petrol
|76,31
|76,31
|0,05
|