***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.11.2023 09:04
***ZOREN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Zorlu Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219034
BIST
'
12:007.976
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 30,03
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.964
En Yüksek
8.015
12:0028,8042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0649
|Açılış
|: 28,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8042
En Düşük
28,6767
12:0031,5712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1041
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
12:001.840,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 13,86
|Açılış
|: 1.840,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
|
1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler12:00
|SMART
|25,54
|164.235.167
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|64.488.557
|% 9,99
|
|ATATP
|97,70
|218.583.121
|% 9,96
|
|MERIT
|77,30
|39.541.206
|% 9,96
|
|IZFAS
|8,31
|37.511.819
|% 9,92
|
|QNBFB
|276,75
|1.711.145
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|116.713.211
|% -9,99
|
|AVTUR
|8,61
|430.750
|% -6,41
|
|AYES
|43,02
|711.293
|% -6,40
|
|MIATK
|47,88
|1.168.169.828
|% -6,12
|
|THYAO
|257,00
|3.452.104.082
|% 0,88
|
|EREGL
|40,92
|2.674.306.273
|% 3,33
|
|ASTOR
|118,00
|1.468.646.111
|% 1,29
|
|BRSAN
|793,00
|1.293.528.235
|% -1,37
|
|KRDMD
|25,14
|1.284.364.914
|% 2,61
|
|EKGYO
|7,60
|651.543.075
|% -0,65
|
|ZOREN
|5,10
|393.943.817
|% 0,39
|
|EREGL
|40,92
|2.674.306.273
|% 3,33
|
|ODAS
|11,57
|652.796.060
|% 2,84
|
|IHLAS
|1,34
|71.050.076
|% -1,47
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7984
|28,8042
|% 0,23
|
|Euro
|31,5580
|31,5712
|% 0,33
|
|Sterlin
|35,9790
|36,1595
|% 0,43
|
|Frank
|32,4392
|32,6346
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6548
|7,6932
|% 0,24
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,55
|23,57
|% 0,66
|
|Platin
|922,54
|923,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.080,06
|1.084,96
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,52
|1.986,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15VBTYZ
Yüzde 6.05 oranında artışla 147.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 015, 174 adet işlem
-
12:14MERIT
Yüzde 9.96 oranında artışla 77.30 lira fiyatla işlem gören hissede 523, 853 adet işlem
-
12:13CRDFA
Yüzde 5.19 oranında artışla 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 886, 490 adet işlem
-
12:12OYYAT
Yüzde 7.79 oranında artışla 48.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 208, 474 adet işlem
-
12:11XU100
Endeks 7, 976 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 33, 734.00 milyon TL de