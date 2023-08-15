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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.08.2023 15:20
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Rarik Turkison Enerji AŞ'yi devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.07.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Rarik Turkison Enerji AŞ Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREZORN00012 250.000.000 250.000.000
B Grubu, ZOREN, TRAZOREN91L8 2.250.000.000 2.250.000.000
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.500.000.000 TL 0 TL 0 TL 2.500.000.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 06.02.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 09.08.2023

Ek Açıklamalar
14.08.2023 tarihli 16:42'de yapmış olduğumuz açıklamanın SPK başvuru ve onay tarihleri kısımları doldurulmuş olup, açıklamamız düzeltme niteliğinde değildir.Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Rarik Turkison Enerji AŞ ile "Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" için Sermaye Piyasası Kurulu'na 6 Şubat 2023 tarihinde yapılan başvuru, Kurul'un 9 Ağustos 2023 tarih ve 46/956 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Duyuru metni ve birleşme sözleşmesi ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 İmzalı Birleşme Sözleşmesi_26.07.2023.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Onaylı Duyuru Metni_Nihai.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185578


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