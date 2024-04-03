***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Entegre Rapor
03.04.2024 18:29
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Entegre Rapor )
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Entegre Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama şablon değişikliği sebebiyle yapılmakta olup 03.04.2024 tarihinde ve saat 04.34 itibarıyla yapılan açıklamayla içerik olarak aynıdır.
01/01/2023 - 31/12/2023 dönemine ait entegre faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266703
BIST
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18:058.946
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -95,07
|Açılış
|: 8.983
|
|Önceki Kapanış
|: 9.041
|
8.903
En Yüksek
9.019
18:0531,9332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,1138
|Açılış
|: 31,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
32,1169
En Düşük
31,8766
18:0534,6140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0644
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,8000
|
34,6623
En Düşük
34,4021
18:052.353,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.353,63
|
|Önceki Kapanış
|: 2.350,48
|
2.360,34
En Düşük
2.326,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PATEK
|117,70
|665.562.144
|% 10,00
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ODINE
|77,65
|1.499.589.535
|% 9,99
|
|YAYLA
|22,02
|20.048.281
|% 9,99
|
|KSTUR
|6.797,50
|12.187.918
|% 9,99
|
|TMSN
|144,00
|1.129.610.718
|% -10,00
|
|BRMEN
|6,21
|2.298.646
|% -10,00
|
|QNBFL
|150,50
|11.338.771
|% -9,99
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|POLHO
|13,53
|355.512.512
|% -9,98
|
|THYAO
|300,00
|11.234.652.692
|% 1,01
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|SAHOL
|81,55
|4.165.554.560
|% -4,51
|
|TUPRS
|162,80
|3.449.429.577
|% -7,39
|
|VESTL
|90,20
|3.349.418.391
|% 10,00
|
|ZOREN
|5,40
|3.319.563.011
|% -9,85
|
|ISCTR
|11,64
|5.918.929.752
|% 1,84
|
|YKBNK
|27,56
|3.290.859.047
|% -5,03
|
|EKGYO
|9,00
|1.052.748.998
|% 0,56
|
|PEKGY
|10,09
|972.565.122
|% -9,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9295
|31,9377
|% -0,34
|
|Euro
|34,6039
|34,6295
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,2855
|40,4874
|% -0,67
|
|Frank
|35,2549
|35,4316
|% -0,72
|
|Riyal
|8,4954
|8,5380
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,80
|26,83
|% 0,66
|
|Platin
|932,91
|934,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,47
|1.018,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,59
|89,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.293,05
|2.293,32
|% 0,66
|