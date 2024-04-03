***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Entegre Rapor









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.04.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama şablon değişikliği sebebiyle yapılmakta olup 03.04.2024 tarihinde ve saat 04.34 itibarıyla yapılan açıklamayla içerik olarak aynıdır.01/01/2023 - 31/12/2023 dönemine ait entegre faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266703BIST