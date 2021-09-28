***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.09.2021 tarih ve 2021/58 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı kararı ile onaylanan İzahname çerçevesindeŞirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarında olan çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarılmasında, İzahname'de de yer verilen Zorlu Holding AŞ sermaye taahhüt borcundan yapılan 306.436.496 TL'lik mahsuplaşma dışında yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 805.407,015 TL nominal değerli payların 14-15 Eylül 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, Şirketimiz çıkarılmış sermayesi 2.500.000.000 TL'ye yükselmiştir.Nakit olarak artırılan 500.000.000 TL nominal değerli payların halka arzı İzahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesi tadilinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine ve iş bu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasınaToplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965560BIST