***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
29.09.2021 16:01
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.09.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadiline ilişkin uygunluk görüşü alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965720
BIST
16:011.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,48
|Açılış
|: 1.392
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498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:00
|MANAS
|17,29
|40.136.127
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.421.612
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|BEYAZ
|8,99
|8.628.396
|% 9,90
|
|KTSKR
|41,04
|167.189.305
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.383.545
|% -9,98
|
|HURGZ
|2,34
|26.637.881
|% -9,65
|
|GOLTS
|37,02
|61.080.998
|% -8,55
|
|GARFA
|13,09
|6.114.474
|% -8,46
|
|GARAN
|9,03
|1.043.876.777
|% 2,15
|
|THYAO
|13,79
|894.698.705
|% 0,07
|
|KOZAL
|96,30
|420.205.916
|% 2,07
|
|TUPRS
|111,60
|397.337.099
|% -1,15
|
|SISE
|8,10
|394.722.307
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,37
|317.805.854
|% 1,28
|
|GARAN
|9,03
|1.043.876.777
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,79
|122.207.903
|% 0,56
|
|AKBNK
|5,22
|340.085.002
|% 0,97
|
|THYAO
|13,79
|894.698.705
|% 0,07
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8517
|8,8539
|% -0,18
|
|Euro
|10,3107
|10,3150
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,8808
|11,9404
|% -0,71
|
|Frank
|9,4780
|9,5351
|% -0,25
|
|Riyal
|2,3526
|2,3644
|% -0,16
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|4,09
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.326
|1,00
|
|Tam
|3.262
|3.345
|5,67
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|2,75
|
|Çeyrek
|791
|809
|1,37
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,10
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,09
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|B. Petrol
|77,77
|77,77
|-0,58
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