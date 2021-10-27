***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
27.10.2021 15:13
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.10.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinin tadili hususu Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972785
BIST
16:331.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
16:339,5130
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0227
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
16:3311,0786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0116
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
16:33548,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,35
|Açılış
|: 548,59
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler16:33
|KARYE
|20,10
|78.458.633
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.374.079
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|78.795.536
|% 9,64
|
|JANTS
|64,30
|288.748.619
|% 9,63
|
|ATATP
|39,24
|32.461.461
|% 9,00
|
|BIOEN
|25,04
|354.200.947
|% -7,26
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|IZTAR
|23,24
|5.371.377
|% -5,07
|
|EUKYO
|4,59
|2.088.228
|% -4,97
|
|BERA
|9,72
|240.290.356
|% -4,71
|
|GARAN
|9,47
|2.136.698.959
|% 2,49
|
|THYAO
|14,82
|1.110.237.293
|% 0,82
|
|EREGL
|19,64
|1.043.179.930
|% -1,80
|
|ASELS
|16,52
|836.025.980
|% -2,65
|
|BIMAS
|62,90
|806.275.432
|% 1,21
|
|YKBNK
|2,64
|663.608.588
|% 1,54
|
|GARAN
|9,47
|2.136.698.959
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,98
|321.671.773
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,73
|803.169.438
|% 2,69
|
|DOHOL
|2,66
|307.080.372
|% 0,00
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5110
|9,5130
|% -0,24
|
|Euro
|11,0685
|11,0786
|% 0,10
|
|Sterlin
|13,0222
|13,0875
|% -0,53
|
|Frank
|10,3234
|10,3856
|% -0,07
|
|Riyal
|2,5271
|2,5398
|% -0,34
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,63
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,45
|
|Cumhuriyet
|3.615
|3.669
|4,00
|
|Tam
|3.596
|3.686
|5,14
|
|Yarım
|1.738
|1.783
|2,49
|
|Çeyrek
|872
|892
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|-1,18
|