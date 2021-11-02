***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
02.11.2021 13:29
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz güncel Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/10/2021 27/10/2021 10439
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973935
BIST
13:341.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
13:349,5265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0098
|Açılış
|: 9,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
13:3411,0642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0104
|Açılış
|: 11,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
13:34549,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,48
|Açılış
|: 549,36
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler13:34
|VANGD
|6,49
|24.603.310
|% 10,00
|
|ERBOS
|122,80
|128.004.625
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|89.416.505
|% 9,91
|
|DOBUR
|64,35
|15.489.040
|% 9,91
|
|ZRGYO
|2,39
|92.833.738
|% 8,64
|
|BIOEN
|22,24
|243.920.117
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,37
|919.976.846
|% -9,90
|
|NUGYO
|12,69
|37.999.077
|% -9,62
|
|KRGYO
|6,70
|45.257.713
|% -9,46
|
|AKFGY
|5,57
|23.890.005
|% -8,54
|
|GARAN
|10,24
|1.597.362.715
|% 1,09
|
|TSPOR
|5,37
|919.976.846
|% -9,90
|
|THYAO
|15,45
|716.000.113
|% 1,11
|
|SISE
|8,60
|408.923.530
|% 0,82
|
|AKBNK
|6,08
|395.493.791
|% 2,18
|
|TSPOR
|5,37
|919.976.846
|% -9,90
|
|GARAN
|10,24
|1.597.362.715
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,85
|380.362.773
|% 1,79
|
|MRGYO
|0,98
|85.072.600
|% 3,16
|
|GSRAY
|3,85
|315.257.660
|% -3,02
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5221
|9,5265
|% -0,10
|
|Euro
|11,0558
|11,0642
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,9612
|13,0262
|% -0,24
|
|Frank
|10,4012
|10,4638
|% -0,43
|
|Riyal
|2,5336
|2,5463
|% -0,05
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,94
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.633
|3.688
|13,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|11,14
|
|Yarım
|1.747
|1.792
|5,38
|
|Çeyrek
|876
|896
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,62
|84,62
|-0,09
|