***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2022 - 30.09.2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076892BIST