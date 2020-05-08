***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.08.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi05/08/2019Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıZorlu Solar Pakistan LimitedSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrik ÜretimiSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000,- PKRİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihPakistan ticaret sicilinin tescilini takibenSatış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı9.970-, PKRBeher Pay Fiyatı10 PKRToplam Tutar9.970-, PKRSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%99,7Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVarsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıZorlu Enerji Asia Holding LimitedKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiİlişkili tarafVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar06.08.2019 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Şirketin %99,7 hissedarı olduğu Zorlu Solar Pakistan Limited'te ("Zorlu Solar Pakistan") sahibi olduğu 9.970 PKR (Pakistan Rupisi) nominal değerli payların tamamının %100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketine nominal değeri üzerinden devredilmesine ilişkin ilgili izin ve onaylar alınmış olup, devir işlemleri başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843745BIST