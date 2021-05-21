***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor









n Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -196.875 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.280.262 -138.715 1.751.824 -112.285 1.639.539Diğer Düzeltmeler0 0 0 4.200 0 0 0 0 0 4.450 20.070 28.720 0 28.720Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.000.000 102.575 916 -192.675 3.528.754 -9.169 372.298 -2.635.595 7.897 -1.275.812 -118.645 1.780.544 -112.285 1.668.259Transferler0 0 0 0 -46.748 0 0 0 34 -71.931 118.645 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.363.478 -495 31.217 -573.318 0 0 42.745 863.627 -6.422 857.205Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.745 42.745 -6.422 36.323Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.363.478 -495 31.217 -573.318 0 0 0 820.882 0 820.882Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 -201.378 -5 0 0 0 201.383 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -192.675 4.644.106 -9.669 403.515 -3.208.913 7.931 -1.146.360 42.745 2.644.171 -118.707 2.525.464Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -391.175 4.900.479 -11.534 590.369 -3.858.376 7.931 -969.887 73.851 2.445.149 -147.929 2.297.220Transferler0 0 0 0 -35.470 -418 0 -20.346 0 130.085 -73.851 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.673 163.705 -612.513 0 0 -21.422 -471.903 -13.013 -484.916Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.422 -21.422 -13.013 -34.435Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.673 163.705 -612.513 0 0 0 -450.481 0 -450.481Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.750 36.750Dönem Sonu Bakiyeler2.000.000 102.575 916 -391.175 4.865.009 -13.625 754.074 -4.491.235 7.931 -839.802 -21.422 1.973.246 -124.192 1.849.054Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI362.135 291.377Dönem Karı (Zararı)-34.435 36.323Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-34.435 36.323Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler672.679 462.725Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14, 15 169.423 130.712Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.085 3.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.343 1.975Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.258 1.840Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler320.568 325.915Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15, 17 -102.030 -72.375Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15, 17 422.598 398.290Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler250.638 75.603Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-96.073 -39.519Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5,15 -106.943 -52.833Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11, 17 -31.460 2.700Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler9 42.330 10.614Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-22.430 -28.927İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-22.430 -28.927Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 -6.605 28.405Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-976 -9.987Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 -976 -9.987Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler16 0 -40.160Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4 56.049 16.868İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-271.840 -194.825Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-134.171 53.282İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-31.999 -3.874İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-102.172 57.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler33.296 156.276İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)40.766 149.101İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.470 7.175Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.665 -6.750Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-179.603 -316.113İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10.858 3.149İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-190.461 -319.262Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.236 12.814İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17.236 12.814İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.933 -94.334Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-33.170 -115.561Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)27.237 21.227Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları366.404 304.223Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-573 -272Vergi İadeleri (Ödemeleri)-44.614 -20.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 40.918 7.426YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-118.148 280.431Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 249.157Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.267 26.690Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.267 26.678Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 12Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-91.864 -51.669Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-86.904 -51.060Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.960 -609Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.574Alınan Temettüler0 51.227Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -29.551 -12.548FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-462.251 -859.763Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri537.302 232.450Kredilerden Nakit Girişleri8 166.125 42.932İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 371.177 189.518Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-702.713 -644.897Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -440.173 -495.587İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları8 -262.540 -149.310İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış40.501 32.165Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -8.510 -7.758Ödenen Faiz8 -341.697 -480.128Alınan Faiz35.087 26.561Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -22.221 -18.156YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-218.264 -287.955Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-38.062 -42.747NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-256.326 -330.702DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ709.909 823.121DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 453.583 492.419Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 549.068 728.314Finansal Yatırımlar258.008 258.578Ticari Alacaklar1.592.663 1.423.992İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 91.736 59.737İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.500.927 1.364.255Diğer Alacaklar1.096.856 983.066İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 1.042.707 936.353İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar54.149 46.713İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 451.956 349.605Türev Araçlar11 0 3.749Stoklar72.093 69.428Peşin Ödenmiş Giderler65.743 41.243İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler65.743 41.243Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar119 37Diğer Dönen Varlıklar112.712 105.994İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 112.712 105.994ARA TOPLAM4.199.218 3.964.006TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.199.218 3.964.006DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar246 246Diğer Finansal Yatırımlar246 246Ticari Alacaklar25.825 43.287İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar25.825 43.287Diğer Alacaklar1.583.491 1.360.233İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 1.583.323 1.360.099İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar168 134İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar5 2.450.906 2.534.191Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar773.499 681.368Maddi Duran Varlıklar7 10.872.702 10.774.018Kullanım Hakkı Varlıkları73.971 36.003Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.494.114 1.506.887Peşin Ödenmiş Giderler1.440 204İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.440 204Ertelenmiş Vergi Varlığı13 527.372 488.843Diğer Duran Varlıklar13.075 13.283İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar6 13.075 13.283TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.816.641 17.438.563TOPLAM VARLIKLAR22.015.859 21.402.569KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.653.083 1.614.606İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar43.151 41.886Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8,18 43.151 41.886İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.609.932 1.572.720Banka Kredileri8 1.118.867 1.020.878Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 28.657 19.922İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 322.810 412.147Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 139.598 119.773Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.585.465 2.875.471İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.585.465 2.875.471Banka Kredileri8 3.178.409 2.661.172İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 407.056 214.299Ticari Borçlar1.653.110 1.814.581İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 64.882 54.024İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.588.228 1.760.557Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19.127 17.415Diğer Borçlar1.438.388 1.334.410İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,18 412.410 367.998İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.025.978 966.412Türev Araçlar11 81.455 83.856Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)71.434 91.548İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)71.434 91.548Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25.029 56.489Kısa Vadeli Karşılıklar12.559 13.817Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12.559 13.817Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler171.296 125.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 171.296 125.657ARA TOPLAM8.710.946 8.027.850TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.710.946 8.027.850UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10.655.911 10.053.106İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar10.655.911 10.053.106Banka Kredileri8 10.540.517 9.969.103Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 69.750 35.161İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 45.644 48.842Türev Araçlar11 149.764 243.452Uzun Vadeli Karşılıklar48.861 44.000Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar48.861 44.000Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 601.323 736.941TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.455.859 11.077.499TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.166.805 19.105.349ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.973.246 2.445.149Ödenmiş Sermaye12 2.000.000 2.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 102.575 102.575Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 916 916Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-391.175 -391.175Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.851.384 4.888.945Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.851.384 4.888.945Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 4.865.009 4.900.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.625 -11.534Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.737.161 -3.268.007Yabancı Para Çevrim Farkları754.074 590.369Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.491.235 -3.858.376Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-4.491.235 -3.858.376Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.931 7.931Yasal Yedekler12 7.931 7.931Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-839.802 -969.887Net Dönem Karı veya Zararı-21.422 73.851Kontrol Gücü Olmayan Paylar-124.192 -147.929TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.849.054 2.297.220TOPLAM KAYNAKLAR22.015.859 21.402.569Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat2.407.147 2.258.585Satışların Maliyeti14 -2.028.323 -1.878.780TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)378.824 379.805BRÜT KAR (ZARAR)378.824 379.805Genel Yönetim Giderleri14 -79.559 -65.315Pazarlama Giderleri14 -9.883 -11.330Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 254.140 161.205Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -112.837 -68.173ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)430.685 396.192Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 976 50.147Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar22.430 28.927FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)454.091 475.266Finansman Gelirleri17 472.992 357.190Finansman Giderleri17 -968.123 -767.728SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-41.040 64.728Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.605 -28.405Dönem Vergi (Gideri) Geliri13 -13.996 -25.265Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 20.601 -3.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-34.435 36.323DÖNEM KARI (ZARARI)-34.435 36.323Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.013 -6.422Ana Ortaklık Payları-21.422 42.745Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) -0,01100000 0,02100000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.673 1.362.983Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 1.705.533Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.091 -634Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler418 -341.916Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 -342.055Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi418 139Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-448.808 -542.101Yabancı Para Çevrim Farkları163.705 31.217Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)163.705 31.217Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-765.641 -716.648Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-765.641 -716.648Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler153.128 143.330Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi153.128 143.330DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-450.481 820.882TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-484.916 857.205Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-13.013 -6.422Ana Ortaklık Payları-471.903 863.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937272BIST