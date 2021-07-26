***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar19.07.2021, 21.06.2021 ve 23.06.2021 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 26.07.2021 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951880BIST