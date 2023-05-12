***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi
12.05.2023 16:48
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2023, 14.02.2023, 12.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.02.2023, 14.02.2023 ve 12.05.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.05.2023 tarih ve 2023/27 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 12.05.2023 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150965
BIST
18:054.796
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|25,54
|29.510.423
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
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|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
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|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 9,31
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|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
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|ARSAN
|6,48
|4.471.330
|% -10,00
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|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
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|ATSYH
|68,00
|2.588.975
|% -9,33
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|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
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|ULAS
|14,90
|12.201.292
|% -8,48
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|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
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|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,26
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|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% -2,71
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|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
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|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
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|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% -0,92
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|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,87
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|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% -3,04
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|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 4,33
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% -3,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,5410
|19,5851
|% 0,20
|
|Euro
|21,2004
|21,2613
|% -0,48
|
|Sterlin
|24,3580
|24,4802
|% -0,10
|
|Frank
|21,7608
|21,8919
|% -0,06
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|Riyal
|5,2119
|5,2380
|% 0,30
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|2.010
|2.011
|-4,39
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|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|0,52
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.769
|4.974
|110,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.472
|47,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,28
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|Gümüş Gr.
|15,04
|15,06
|-0,14
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|B. Petrol
|74,12
|74,12
|-0,86
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