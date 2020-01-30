***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.01.2020İhraç Tavanı Tutarı 800.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarZorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kararları almıştır. 1. Şirketimiz adına 800.000.000 TL (sekizyüzmilyon Türk Lirası) tutarını aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 5 (beş) yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı ihraç edilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç başvurusu yapılmasına, 2. İhraç edilecek borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu borçlanma araçlarının sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinden bir veya birkaçının ve/veya borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu bankalararası Türk Lirası Referans Faiz Oranı'nın (TRLIBOR) referans olarak alınması ve referans olarak alınacak orana Şirketimizce belirlenecek oranda yıllık ek getiri ilave edilmesine, ve/veya ihraç edilecek borçlanma araçlarının değişken faiz oranının Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) endeksli olarak belirlenmesine, 3. Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine, 4. Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz oranı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul AŞ'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirket Yönetimi'ne yetki verilmesine, 5. Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar, sözleşmeler ve benzeri belge ve bilgileri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın tanzime ve imzalamaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle ve ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikame etme hususunda Şirket Yönetimi'nin yetkilendirilmesine, Karara katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815595BIST