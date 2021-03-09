***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
09.03.2021 17:17
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin EPDK Onayı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 01.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 400.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.03.2021
Ek Açıklamalar
01.03.2021 ve 05.03.2021 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamalarımıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kira sertifikası ihracına ilişkin görüş yazısı Şirketimize tebliğ edilmiş olup, ilgili kira sertifikası ihracında elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat açısından herhangi bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916542
BIST
17:091.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 18,05
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
17:097,6302
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1222
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6004
17:099,0793
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1167
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0533
17:09421,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,18
|Açılış
|: 421,50
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler17:07
|TRILC
|13,31
|158.016
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.916.347
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.541.876
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.745.580
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,60
|9.621.349
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|154.390.973
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|BJKAS
|4,41
|369.229.891
|% -8,32
|
|GARAN
|9,01
|1.973.363.993
|% 0,11
|
|THYAO
|14,95
|1.567.346.929
|% 2,05
|
|PETKM
|6,23
|1.279.952.254
|% 0,00
|
|SISE
|7,64
|912.958.027
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,34
|849.254.835
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,39
|433.891.848
|% 0,84
|
|ODAS
|3,93
|395.129.758
|% 0,51
|
|HLGYO
|3,61
|302.875.410
|% 9,39
|
|GOZDE
|8,97
|475.503.601
|% 9,26
|
|CEMAS
|1,59
|62.966.338
|% 1,27
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6195
|7,6250
|% -1,64
|
|Euro
|9,0553
|9,0666
|% -1,41
|
|Sterlin
|10,5743
|10,6274
|% -0,84
|
|Frank
|8,1656
|8,2148
|% -0,83
|
|Riyal
|2,0297
|2,0399
|% -1,31
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|34,38
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,94
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.787
|2.860
|25,34
|
|Yarım
|1.347
|1.383
|12,25
|
|Çeyrek
|676
|692
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,88
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|0,10
|
|B. Petrol
|68,27
|68,27
|0,03
|
Seans Raporu
17:07
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17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, GUBRF, BIMAS
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17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 03 artarak (% 1.35 ) 1, 358
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17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRILC, SANEL, SRVGY, VKFYO, SNGYO, EMKEL, VAKKO, OZRDN, FADE
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17:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, YAYLA, VAKFN, ISGSY
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17:24
AKSEN, FADE, VKGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında