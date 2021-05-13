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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.05.2021 17:48



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 12.03.2021
İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2022

Ek Açıklamalar
12.03.2021,17.03.2021, 09.04.2021 ve 12.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza konu olan Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin ("Zoryen") yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara gerçekleştirmeyi planladığı borçlanma aracı ihracı için BofA Securities yetkilendirilmiş olup, 13 Mayıs 2021 tarihinden (bugün) başlamak üzere Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yatırımcılar ile çevrim içi toplantılar düzenlenecektir. "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil sebebiyle, Zoryen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Fitch'ten B- ve S&P'den B- kredi notu almıştır. İhraç edilecek tahvilin tutarı ve ihraç koşulları, sözkonusu toplantıları takiben belirlenecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936453


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Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,31 27,33 0,22  
Gümüş Gr. 7,43 7,43 0,02  
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