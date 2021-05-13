***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt Dışında Satılmak Üzere Borçlanma Aracı İhracı Hakkında GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 12.03.2021İhraç Tavanı Tutarı 350.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 17.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.04.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.04.2022Ek Açıklamalar12.03.2021,17.03.2021, 09.04.2021 ve 12.04.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza konu olan Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ'nin ("Zoryen") yurt dışındaki nitelikli yatırımcılara gerçekleştirmeyi planladığı borçlanma aracı ihracı için BofA Securities yetkilendirilmiş olup, 13 Mayıs 2021 tarihinden (bugün) başlamak üzere Şirketimiz üst düzey yöneticilerinin katılımı ile Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yatırımcılar ile çevrim içi toplantılar düzenlenecektir. "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil sebebiyle, Zoryen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Fitch'ten B- ve S&P'den B- kredi notu almıştır. İhraç edilecek tahvilin tutarı ve ihraç koşulları, sözkonusu toplantıları takiben belirlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936453BIST