***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.07.2021 11:48
i TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.07.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 13.07.2022
Ek Açıklamalar
21.06.2021 ve 23.06.2021 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2021 tarih ve 2021/36 sayılı bülteninde duyurulan onayı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek 1 - Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951459
BIST
14:351.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,15
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
14:358,5280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0364
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
14:3510,0998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0368
|Açılış
|: 10,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
14:35497,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -6,12
|Açılış
|: 497,95
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler14:35
|KARYE
|8,80
|79.410.149
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.039.598
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.854.287
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|70.963.612
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|KRTEK
|7,93
|29.561.292
|% -5,26
|
|DOCO
|668,70
|23.470.934
|% -4,95
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|SASA
|31,66
|907.061.108
|% 1,60
|
|THYAO
|13,15
|394.325.988
|% 0,54
|
|GARAN
|8,38
|379.656.856
|% -0,59
|
|ARCLK
|33,50
|217.752.556
|% 2,45
|
|TOASO
|30,66
|204.883.571
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,30
|129.481.985
|% -0,86
|
|GARAN
|8,38
|379.656.856
|% -0,59
|
|DGKLB
|2,16
|87.335.486
|% 5,88
|
|SKBNK
|1,07
|38.562.021
|% 2,88
|
|PEKGY
|1,02
|36.413.042
|% 2,00
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5253
|8,5280
|% -0,43
|
|Euro
|10,0920
|10,0998
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,7276
|11,7864
|% -0,73
|
|Frank
|9,2283
|9,2839
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2644
|2,2758
|% -0,59
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-12,75
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-6,15
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|-31,00
|
|Tam
|3.276
|3.359
|-27,87
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|-13,48
|
|Çeyrek
|794
|812
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,47
|73,47
|0,00
|