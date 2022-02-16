***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
16.02.2022 16:42
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına ilişkin SPK ve Borsa İstanbul'a yapılan başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.02.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 16.02.2022
Ek Açıklamalar
14 Şubat 2022 tarihli açıklamamıza istinaden, planlanan borçlanma aracı ihracı ile ilgili olarak bugün (16.02.2022) Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye gerekli başvurularda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002095
BIST
16:452.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,54
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
16:4513,6261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0292
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
16:4515,5046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0235
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5311
En Düşük
15,4100
16:45830,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 12,25
|Açılış
|: 830,74
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,74
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|OSTIM
|1,77
|57.575.798
|% 9,94
|
|DESPC
|10,30
|18.807.514
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.809.685
|% 9,93
|
|ERSU
|6,40
|127.378.777
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.568.038
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.407.640
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,54
|5.625.972.190
|% -0,20
|
|KRDMD
|11,81
|1.730.371.243
|% -0,51
|
|EREGL
|28,48
|1.492.867.894
|% 1,06
|
|TUPRS
|194,80
|1.229.808.525
|% -0,41
|
|GARAN
|11,89
|899.773.881
|% 0,42
|
|THYAO
|29,54
|5.625.972.190
|% -0,20
|
|YKBNK
|4,04
|755.973.282
|% 0,75
|
|KRDMD
|11,81
|1.730.371.243
|% -0,51
|
|EKGYO
|2,34
|321.799.896
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,85
|153.122.334
|% 8,19
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6197
|13,6261
|% 0,21
|
|Euro
|15,4925
|15,5046
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,4930
|18,5858
|% 0,36
|
|Frank
|14,7397
|14,8284
|% 0,30
|
|Riyal
|3,6173
|3,6355
|% 0,14
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|22,93
|
|Altın Gr.
|830
|830
|11,18
|
|Cumhuriyet
|5.508
|5.592
|97,00
|
|Tam
|5.485
|5.621
|98,37
|
|Yarım
|2.651
|2.719
|47,58
|
|Çeyrek
|1.330
|1.360
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|0,08
|
|B. Petrol
|93,58
|93,58
|-1,23
|