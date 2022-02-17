***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.02.2022 14:24
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin EPDK Onayı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 27.01.2022
İhraç Tavanı Tutarı 480.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 31.01.2022
Ek Açıklamalar
27.01.2022 ve 31.01.2022 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamalarımıza istinaden, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kira sertifikası ihracına ilişkin görüş yazısı Şirketimize tebliğ edilmiş olup, ilgili kira sertifikası ihracında elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat açısından herhangi bir sakınca olmadığı değerlendirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002365
BIST
14:472.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,96
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
14:4713,6350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0381
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
14:4715,5282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0471
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5294
En Düşük
15,4100
14:47825,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 6,99
|Açılış
|: 825,49
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:45
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.645.865
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.568.977
|% 9,93
|
|CEOEM
|19,32
|82.576.936
|% 9,71
|
|ERSU
|6,40
|119.593.715
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.425.780
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|22.836.042
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,72
|4.561.644.739
|% 0,41
|
|KRDMD
|11,85
|1.339.020.858
|% -0,17
|
|TUPRS
|195,80
|1.014.518.116
|% 0,10
|
|EREGL
|28,58
|1.007.673.134
|% 1,42
|
|TAVHL
|40,80
|623.946.393
|% 4,13
|
|THYAO
|29,72
|4.561.644.739
|% 0,41
|
|YKBNK
|4,05
|610.599.501
|% 1,00
|
|KRDMD
|11,85
|1.339.020.858
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,34
|250.067.281
|% -0,85
|
|ODAS
|1,32
|88.769.301
|% 0,76
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6268
|13,6365
|% 0,29
|
|Euro
|15,5110
|15,5264
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,5027
|18,5955
|% 0,41
|
|Frank
|14,7411
|14,8299
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6207
|3,6389
|% 0,24
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|11,10
|
|Altın Gr.
|825
|825
|6,39
|
|Cumhuriyet
|5.480
|5.563
|68,00
|
|Tam
|5.453
|5.589
|65,58
|
|Yarım
|2.635
|2.703
|31,72
|
|Çeyrek
|1.322
|1.352
|15,86
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,36
|0,02
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|-2,02
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:59BMSCH
Yüzde 8.82 oranında artışla 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 535, 436 adet işlem
-
14:57MIPAZ
Yüzde 6.06 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 050, 068 adet işlem
-
14:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 69 artarak (% 0.25 ) 2, 274
-
14:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi THYAO, YKBNK, TRKCM
-
14:56XU100
Endeks 2, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 19, 210.00 milyon TL de