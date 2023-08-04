***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.08.2023 13:51
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç tavanının düzeltilmesi
Yetkili Organ Karar Tarihi 03.07.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.08.2024
Ek Açıklamalar
03.07.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.08.2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde duyurulan onayı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek 1 - Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180666
BIST