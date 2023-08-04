***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç tavanının düzeltilmesiYetkili Organ Karar Tarihi 03.07.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.08.2024Ek Açıklamalar03.07.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.08.2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde duyurulan onayı ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İhraç Belgesi tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek 1 - Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180666BIST