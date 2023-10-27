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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

27.10.2023 10:31
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2022 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2023 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır. 
İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin ("Zorlu Enerji") 2023 yılı finansal planlaması kapsamında
Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ'nin yine Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin %100 hissedarı olduğu Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ'ye 2023 yılı içerisinde sunmayı planladığı dağıtım sistem kullanım, ödeme bildirim ve ihbar bırakma hizmetlerine ilişkin oluşacak hizmet satış bedellerinin Zorlu Enerji'nin kamuya açıklanan son yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'u aşacağı öngörülmektedir. Söz konusu hizmetler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmekte olup, dağıtım sistem kullanım, ödeme bildirim ve ihbar bırakma hizmetlerine ilişkin oluşacak hizmet satış bedelleri, EPDK mevzuatı uyarınca Kurul kararlarına ve piyasa şartlarına uygun olarak belirlenmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210731


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Yarım 6.028 6.133 84,00  
Çeyrek 3.005 3.066 42,00  
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Gümüş Gr. 20,94 20,98 0,33  
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