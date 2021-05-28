***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
28.05.2021 16:21
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
938693 numaralı açıklamamıza ilişkin İzahname (SPK Onayına Sunulan)'nin devamıdır.
Şirketimizin bedelli sermaye arttırımına ilişkin Şirketimiz ve yetkili aracı kuruluş tarafından imzalanmış izahname bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938694
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|3.500
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|3.518
|44,88
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|1.702
|21,71
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|851
|10,86
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|Gümüş.Ons
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|27,77
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|7,64
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