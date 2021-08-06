***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar28.05.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/38 sayılı bülteninde Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur. Onaylı izahname tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta yayımlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955320BIST