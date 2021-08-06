***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
06.08.2021 13:25
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
28.05.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/38 sayılı bülteninde Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur. Onaylı izahname tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta yayımlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955320
BIST
13:291.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,68
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.438
En Düşük
1.431
13:298,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0764
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,6109
En Düşük
8,5140
13:2910,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0511
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1870
En Düşük
10,0744
13:29497,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,24
|Açılış
|: 497,43
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,61
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler13:29
|KTSKR
|35,44
|48.600.567
|% 9,99
|
|GENIL
|13,00
|767.322.986
|% 9,98
|
|PENTA
|48,78
|7.245.686
|% 9,96
|
|VBTYZ
|22,98
|140.684.903
|% 9,95
|
|DAGI
|3,55
|26.584.060
|% 9,91
|
|EDIP
|4,43
|14.222.900
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|12.470.238
|% -9,75
|
|KRONT
|49,94
|85.927.527
|% -9,45
|
|ISGSY
|10,69
|82.291.148
|% -8,87
|
|DOBUR
|16,96
|560.461
|% -7,07
|
|GARAN
|9,34
|1.030.161.391
|% 0,86
|
|GENIL
|13,00
|767.322.986
|% 9,98
|
|SISE
|8,00
|499.423.351
|% 1,65
|
|SASA
|30,12
|480.532.803
|% 1,55
|
|THYAO
|12,84
|466.377.453
|% 0,63
|
|GARAN
|9,34
|1.030.161.391
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,83
|178.304.759
|% 1,10
|
|IZMDC
|2,84
|270.467.076
|% -5,02
|
|YKBNK
|2,49
|161.348.581
|% 0,00
|
|SISE
|8,00
|499.423.351
|% 1,65
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5943
|8,5963
|% 0,90
|
|Euro
|10,1527
|10,1580
|% 0,51
|
|Sterlin
|11,9279
|11,9877
|% 0,82
|
|Frank
|9,4301
|9,4869
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2862
|2,2977
|% 0,94
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-6,84
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|11,00
|
|Tam
|3.274
|3.356
|5,81
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|2,81
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|72,09
|72,09
|0,80
|