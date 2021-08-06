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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

06.08.2021 13:25



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname

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Açıklamalar

28.05.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/38 sayılı bülteninde Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur. Onaylı izahname tarafımıza tebliğ edildiğinde KAP'ta yayımlanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955320


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