***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.02.2023-09.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalar02.02.2023 ve 09.06.2023 tarihli özel açıklamamıza istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve 31/684 sayılı toplantısında onaylanan ve tarafımıza 09.06.2023 tarihinde tebliğ edilen onaylı izahname ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158016BIST