***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 6.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 2.500.000.000 nominal değerli payın halka arzına ilişkin izahname, 12.06.2023 tarihinde, www.kap.org.tr ve Şirketimizin web sitesinde ve aracı kuruluş Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin web sitesinde yayımlanmıştır. İzahnamenin yayımlandığı yerlerin tesciline ilişkin 20.06.2023 tarih ve 2023/38 numaralı yönetim kurulu kararı alınmış olup, söz konusu karar 22 Haziran 2023 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiş ve ilgili tescil 22 Haziran 2023 tarih ve 10858 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161762BIST