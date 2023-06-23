***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
23.06.2023 12:16
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 6.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 2.500.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 2.500.000.000 nominal değerli payın halka arzına ilişkin izahname, 12.06.2023 tarihinde, www.kap.org.tr ve Şirketimizin web sitesinde ve aracı kuruluş Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin web sitesinde yayımlanmıştır. İzahnamenin yayımlandığı yerlerin tesciline ilişkin 20.06.2023 tarih ve 2023/38 numaralı yönetim kurulu kararı alınmış olup, söz konusu karar 22 Haziran 2023 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiş ve ilgili tescil 22 Haziran 2023 tarih ve 10858 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161762
BIST
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14:135.555
En Düşük
|Değişim
|: 2,33%
|| 126,49
|Açılış
|: 5.510
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|Önceki Kapanış
|: 5.428
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5.510
En Yüksek
5.588
14:1325,4766
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,6018
|Açılış
|: 25,5500
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|Önceki Kapanış
|: 24,2500
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26,0864
En Düşük
24,8064
14:1327,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,4837
|Açılış
|: 27,7500
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|Önceki Kapanış
|: 26,6000
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28,1685
En Düşük
26,9298
14:131.578,63
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 47,60
|Açılış
|: 1.578,63
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|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
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1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:13
|DERIM
|10,34
|15.333.312
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.985.525
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,98
|861.781
|% 9,92
|
|GRNYO
|5,35
|27.036.444
|% 9,63
|
|POLTK
|2.744,30
|52.158.826
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,06
|337.292.391
|% -9,86
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|BURVA
|59,85
|27.322.675
|% -9,52
|
|THYAO
|185,20
|5.409.708.812
|% 2,72
|
|AKBNK
|19,71
|3.311.301.624
|% 2,71
|
|YKBNK
|12,88
|3.130.292.046
|% 3,79
|
|ISCTR
|13,62
|2.095.747.534
|% 2,87
|
|SISE
|43,96
|1.718.010.378
|% 1,81
|
|YKBNK
|12,88
|3.130.292.046
|% 3,79
|
|AKBNK
|19,71
|3.311.301.624
|% 2,71
|
|ISCTR
|13,62
|2.095.747.534
|% 2,87
|
|EKGYO
|7,23
|1.075.162.694
|% 5,39
|
|ZOREN
|2,98
|415.043.630
|% 5,67
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4478
|25,4766
|% 2,42
|
|Euro
|27,6849
|27,6966
|% 1,78
|
|Sterlin
|32,4647
|32,6275
|% 2,68
|
|Frank
|28,3543
|28,5252
|% 2,42
|
|Riyal
|6,8049
|6,8390
|% 2,90
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,11
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.352
|10.648
|490,65
|
|Yarım
|5.021
|5.202
|175,00
|
|Çeyrek
|2.518
|2.601
|87,00
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 115, 64 artarak (% 2.36 ) 5, 009
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