***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.03.2020 15:47
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 26.02.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 28.02.2020
Ek Açıklamalar
26.02.2020 ve 27.02.2020 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine dair gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824179
BIST
17:04111.804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 596,26
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:046,0929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,1020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:046,7713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0546
|Açılış
|: 6,7780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7687
17:04321,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,85
|Açılış
|: 321,73
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.268.580
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,27
|42.989.089
|% 17,63
|
|OZBAL
|2,07
|17.384.177
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.615.853
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,21
|7.467.126
|% -6,75
|
|GYHOL
|20,60
|4.659.238
|% -5,68
|
|SONME
|5,78
|6.793.734
|% -5,40
|
|DOKTA
|24,84
|330.414
|% -5,19
|
|ASELS
|30,12
|1.532.970.898
|% -1,18
|
|THYAO
|11,86
|945.558.068
|% -2,95
|
|GARAN
|10,51
|555.326.975
|% 3,14
|
|KARSN
|1,92
|535.640.458
|% 1,05
|
|HALKB
|6,37
|376.600.489
|% -1,85
|
|KARSN
|1,92
|535.640.458
|% 1,05
|
|ODAS
|2,11
|328.776.416
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,49
|204.021.397
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,57
|313.510.729
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,34
|162.403.258
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7948
|7,8339
|% 0,03
|
|Frank
|6,3463
|6,3845
|% -0,22
|
|Riyal
|1,6197
|1,6279
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.643
|6,65
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.133
|2.165
|32,00
|
|Tam
|2.124
|2.177
|33,65
|
|Yarım
|1.027
|1.053
|16,28
|
|Çeyrek
|515
|527
|8,13
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|52,59
|52,59
|0,73
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