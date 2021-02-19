***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.02.2021 16:46
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımının Olağanüstü Genel Kurul'da Kabulü hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 6.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.01.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 19.02.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 19.02.2021
Ek Açıklamalar
21.01.2021, 22.01.2021, 03.02.2021 ve 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 19 Şubat 2021 Cuma günü, saat 14:00'te, Levent 199 Büyükdere Cad. N199 34394 Şişli/İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, kayıtlı sermaye tavan artırımına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Zorlu Enerji Hazır Bulunanlar Listesi OÜGK.pdf
EK: 2 Zorlu Enerji Toplantı Tutanağı OÜGK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911061
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