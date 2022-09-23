***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiklanmasının ertelenmesi yönünde karar almıştır.Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri şablonundan yaptığımız bu açıklama, 23.09.2022 tarihinde saat 09:37'de yapılan açıklama içeriği ile aynıdır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064813BIST