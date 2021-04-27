Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.04.2021 18:09



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                             Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 27.04.2021 tarihli toplantısında
27.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde yapılan görev taksimi  uyarınca
1- Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Zeki Zorlu'nun, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Sayın Bekir Ağırdır'ın, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Sayın Ahmet Nazif Zorlu, Sayın Olgun Zorlu, Sayın Selen Zorlu Melik, Sayın Mehmet Emre Zorlu,  Sayın Bekir Cem Köksal, Sayın Cem Mengi ve Sayın Ayşegül İldeniz'in seçilmelerine,
2- Sayın Zeki Zorlu'nun, Sayın Ahmet Nazif Zorlu'nun, Sayın Olgun Zorlu'nun Sayın Selen Zorlu Melik'in ve Sayın Mehmet Emre Zorlu'nun, Şirketi ilzam edecek ve taahhüt altına sokacak her türlü muamele ve belgelerde, şirket unvanı veya şirket unvanını gösteren şirket kaşesi altına atacakları münferit imzaları ile birinci derecede Şirketi her konuda ve en geniş manada temsil etmeye, ilzam etmeye, taahhüt altına sokmaya, borçlandırmaya yetkili kılınmalarına,
3- İşbu sirkülerden önce çıkarılmış olan tüm birinci derece imza sirkülerindeki ve eklerindeki tüm birinci derece imza yetkilerinin hükümsüzlüğüne, işbu birinci derece imza sirkülerinin neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine,
4-Tescilinden sonra geçerli olacak olan birinci derece imza yetkililerinin yetkilerini düzenleyen imza sirkülerinin usulü uyarınca tescil ve ilan edilmesine
toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir.
Birinci derece imza yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
 
BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİLİLERİ:
 
Yönetim Kurulu Başkanı      Zeki ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi          Ahmet Nazif ZORLU
Yönetim Kurulu Üyesi          Olgun ZORLU   
Yönetim Kurulu Üyesi          Selen ZORLU MELİK
Yönetim Kurulu Üyesi          Mehmet Emre ZORLU





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931376


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.386
Değişim :  -0,44% |  -6,09
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.395 En Düşük
1.380
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 19,03 292.301 % 10,00  
SONME 35,94 3.925.103 % 9,98  
UZERB 45,64 449.052 % 9,98  
MERIT 224,00 1.363.712 % 9,97  
INTEM 42,14 3.820.932 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2091 8,2113 % 0,08  
Euro 9,9312 9,9504 % 0,17  
Sterlin 11,4133 11,4706 % 0,24  
Frank 8,9825 9,0366 % 0,35  
Riyal 2,1872 2,1982 % 0,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.775 -1,48  
Altın Gr. 468 468 -0,61  
Cumhuriyet 3.067 3.114 -38,00  
Tam 3.051 3.130 -39,84  
Yarım 1.475 1.514 -19,27  
Çeyrek 740 757 -9,63  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 -0,22  
Gümüş Gr. 6,86 6,86 -0,07  
B. Petrol 67,06 67,06 1,19  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru