***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.05.2021 17:30
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin sermayesini temsil eden paylarının tamamına sahip olduğu, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde (Dubai International Financial Center) kurulu Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketinin, iş planı değişikliği sebebiyle tasfiye edilmesine karar verilmiştir. 20 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketinin tabii olduğu ülke kanun ve kuralları çerçevesinde gerekli tasfiye işlemlerine başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937008
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4104
En Düşük
8,3596
18:0510,2453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0163
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
18:05507,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,45
|Açılış
|: 507,28
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3996
|8,4089
|% 0,34
|
|Euro
|10,2320
|10,2453
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,8587
|11,9182
|% 0,02
|
|Frank
|9,3166
|9,3727
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2345
|2,2457
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.878
|0,34
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|66,47
|66,47
|1,36
|