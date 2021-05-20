***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesini temsil eden paylarının tamamına sahip olduğu, Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde (Dubai International Financial Center) kurulu Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketinin, iş planı değişikliği sebebiyle tasfiye edilmesine karar verilmiştir. 20 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketinin tabii olduğu ülke kanun ve kuralları çerçevesinde gerekli tasfiye işlemlerine başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937008BIST