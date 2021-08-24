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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.08.2021 20:10



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2021, 17.08.2021, 10.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

23.08.2021 tarihli özel durum açıklamıza istinaden Şirketimiz 23.08.2021 tarih ve 2021/50 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde    Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/23 sayılı kararına istinaden, Şirketimizin 2.000.000.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.500.000.000 Türk Lirası'na artırılmasında ihraç edilecek 500.000.000 Türk Lirası nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1174 sayılı kararı ile onaylanan İzahnamede, 15 (onbeş) gün olarak belirlenmiş bulunan yeni pay alma hakkı kullanım süresinin  SPK'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 22'nci maddesi 4'ncü fıkrası hükmü çerçevesinde yeni pay alma hakkı kullanım süresi son günü olan 25 Ağustos 2021 tarihi mesai saati bitiminden başlamak üzere 9 Eylül 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar 15 (onbeş) gün uzatılmasına izin verilmesi için SPK'na yapılan başvuru bugün (24.08.2021) onaylanmıştır. 
    
05.08.2021 tarihinde onaylanan izahnamenin ilgili kısımlarının eski hali ile yeni pay alma hakkı süresi uzatımına ilişkin izahnamenin değişen metinlerini içeren yeni hali ve izahnamenin tüm değişikliklerin işlendiği ve tek metin haline getirilmiş hali ekte sunulmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960317


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