***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 14:14
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2021, 31.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 6.000.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL nakit/bedelli artırılarak 2.500.000.000 TL'ye yükseltilmesinde 11.08.2021 tarihinde başlayan yeni pay alma hakkı kullandırılması işlemleri 09.09.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 805.407,015 Türk Lirası olup, kalan paylar, 14-15 Eylül 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Halk Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılığıyla Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa'da, 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul AŞ'de Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.zorluenerji.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Kıymetler AŞ'nin www.halkyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Satılamayan payları, Şirketimizin ana ortağı Zorlu Holding AŞ satın almayı taahhüt etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963135
BIST
14:541.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 1.455
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.444
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:54
|YEOTK
|35,42
|54.533.955
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.018.610
|% 10,00
|
|DITAS
|16,86
|14.873.827
|% 9,98
|
|ORCAY
|15,76
|86.804.857
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.502.322
|% 9,96
|
|TGSAS
|17,80
|16.676.146
|% -8,44
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|EUHOL
|3,11
|18.752.039
|% -5,76
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|OSTIM
|2,39
|116.451.524
|% -5,16
|
|GARAN
|9,62
|952.225.838
|% 0,63
|
|THYAO
|12,55
|377.407.966
|% -0,63
|
|YKBNK
|2,55
|346.604.603
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,26
|285.064.840
|% -0,95
|
|FROTO
|173,90
|256.548.012
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,55
|346.604.603
|% -0,39
|
|GARAN
|9,62
|952.225.838
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,86
|122.804.922
|% -0,53
|
|OSTIM
|2,39
|116.451.524
|% -5,16
|
|TSKB
|1,31
|52.421.347
|% 0,00
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4063
|8,4089
|% -0,34
|
|Euro
|9,9573
|9,9621
|% -0,31
|
|Sterlin
|11,6553
|11,7137
|% 0,11
|
|Frank
|9,1452
|9,2003
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2383
|2,2496
|% -0,19
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|2,81
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-8,84
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,27
|
|Çeyrek
|776
|793
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|1,31
|