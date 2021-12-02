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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.12.2021 16:48
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   19.11.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız olan ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedarı olarak Hırvatistan'da "ZES društvo s ogranicenom odgovornošcu za usluge" unvanlı bir şirket kurulmuştur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980690


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ERBOS 137,50 203.878.369 % 10,00  
MIATK 37,18 3.320.211 % 10,00  
BURCE 29,04 38.236.800 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.818.675 % 10,00  
YONGA 24,42 464.904 % 10,00  
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Dolar 13,4531 13,4640 % 1,18  
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Sterlin 17,8263 17,9157 % 1,26  
Frank 14,5623 14,6500 % 1,13  
Riyal 3,5695 3,5874 % 0,92  
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17:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -0,49  
Altın Gr. 769 769 7,66  
Cumhuriyet 5.077 5.154 10,00  
Tam 5.055 5.184 0,25  
Yarım 2.443 2.508 0,12  
Çeyrek 1.226 1.254 0,06  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 0,24  
Gümüş Gr. 9,65 9,66 0,14  
B. Petrol 66,41 66,41 -2,46  
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