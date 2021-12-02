***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.12.2021 16:48
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.11.2021 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç sarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız olan ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedarı olarak Hırvatistan'da "ZES društvo s ogranicenom odgovornošcu za usluge" unvanlı bir şirket kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980690
BIST
17:051.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 13,38
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:0513,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1571
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:0515,2954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2314
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:05767,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 5,94
|Açılış
|: 768,99
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ERBOS
|137,50
|203.878.369
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.320.211
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.236.800
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.818.675
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|NUGYO
|8,50
|80.836.425
|% -9,57
|
|KUTPO
|105,90
|221.651.539
|% -9,10
|
|KRDMD
|9,31
|1.963.762.645
|% 3,91
|
|THYAO
|18,08
|1.859.332.310
|% -1,79
|
|GARAN
|11,63
|1.648.728.039
|% -0,09
|
|EREGL
|23,36
|1.161.957.219
|% 1,83
|
|SISE
|13,22
|1.150.880.902
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,34
|875.475.624
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,36
|1.127.933.506
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,19
|277.485.114
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,31
|1.963.762.645
|% 3,91
|
|ADESE
|0,76
|135.635.392
|% 2,70
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4531
|13,4640
|% 1,18
|
|Euro
|15,2682
|15,2954
|% 1,54
|
|Sterlin
|17,8263
|17,9157
|% 1,26
|
|Frank
|14,5623
|14,6500
|% 1,13
|
|Riyal
|3,5695
|3,5874
|% 0,92
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,49
|
|Altın Gr.
|769
|769
|7,66
|
|Cumhuriyet
|5.077
|5.154
|10,00
|
|Tam
|5.055
|5.184
|0,25
|
|Yarım
|2.443
|2.508
|0,12
|
|Çeyrek
|1.226
|1.254
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,65
|9,66
|0,14
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-2,46
|