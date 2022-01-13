***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2022 16:42
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ'nin Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisans lisansında yer alan kurulu gücün, kaynağın ve rezervuarın doğru yönetilmesi amacıyla 50MWm/50MWe'tan 10MWm/10MWe'a tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993531
BIST
16:462.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 13,81
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:4613,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 0,3736
|Açılış
|: 84,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 84,6700
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:4615,6240
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 0,4678
|Açılış
|: 23,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,8700
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:4610,13
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,27
|Açılış
|: 10,13
|
|Önceki Kapanış
|: 9,87
|
10,19
En Düşük
9,80
BIST En Aktif Hisseler16:46
|PKENT
|8.123,40
|15.216.951
|% 10,00
|
|TETMT
|367,40
|10.978.393
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|LINK
|33,34
|71.240.888
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|CEOEM
|15,01
|21.080.334
|% -5,18
|
|KRDMD
|13,33
|4.756.811.863
|% 2,15
|
|THYAO
|28,78
|4.136.962.708
|% 7,07
|
|GARAN
|11,87
|1.773.921.896
|% 0,17
|
|SISE
|15,14
|1.741.981.914
|% -0,33
|
|EREGL
|31,84
|1.699.830.554
|% 0,82
|
|KRDMD
|13,33
|4.756.811.863
|% 2,15
|
|YKBNK
|3,85
|1.101.323.317
|% -0,77
|
|PETKM
|9,63
|1.573.527.259
|% 0,84
|
|GARAN
|11,87
|1.773.921.896
|% 0,17
|
|THYAO
|28,78
|4.136.962.708
|% 7,07
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5831
|13,5971
|% 2,83
|
|Euro
|15,6039
|15,6240
|% 3,09
|
|Sterlin
|18,6207
|18,7141
|% 3,01
|
|Frank
|14,8613
|14,9508
|% 3,11
|
|Riyal
|3,6133
|3,6315
|% 2,86
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-3,66
|
|Altın Gr.
|797
|797
|20,38
|
|Cumhuriyet
|5.283
|5.363
|-83,00
|
|Tam
|5.266
|5.400
|-72,82
|
|Yarım
|2.545
|2.612
|-35,22
|
|Çeyrek
|1.277
|1.306
|-17,62
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,28
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,14
|
Seans Raporu
16:46
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-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 39 artarak (% 0.84 ) 2, 317
-
17:01XU100
Endeks 2, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 31, 405.00 milyon TL de
-
17:01SELVA
Yüzde 8.90 oranında artışla 15.78 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 268 adet işlem
-
17:00TEKTU
Yüzde 7.89 oranında artışla 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 768, 425 adet işlem
-
16:59NETAS
Yüzde 4.54 oranında artışla 19.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 454, 410 adet işlem