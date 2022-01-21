***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2022 16:25
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.01.2022 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden Şirketimizin iştirakleri aracılığı ile Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetleri ile bu konudaki projelerinin Avrupa Birliği ve çevre ülkelere taşınması ve ilgili ülkelerde bu kapsamda faaliyet gösterilmesi amacıyla, Yunanistan'da, Hollanda'da kurulu %100 bağlı ortaklığımız ZES N.V.'nin %100 doğrudan hissedar olduğu, "ZES Solutions I.K.E." unvanlı bir şirket kurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995642
BIST
16:591.994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -19,84
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
16:5913,4117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0350
|Açılış
|: 13,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
16:5915,2335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0895
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2535
En Düşük
15,0961
16:59793,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,41
|Açılış
|: 793,39
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler16:55
|LINK
|33,44
|27.679.939
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.502.472
|% 9,99
|
|KGYO
|6,86
|26.909.724
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|28.183.482
|% 9,92
|
|LIDFA
|4,89
|59.529.185
|% 9,89
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.090.338
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,16
|2.496.002.878
|% -3,35
|
|KRDMD
|12,21
|2.446.364.746
|% -3,48
|
|SISE
|13,88
|1.405.855.924
|% 0,65
|
|GARAN
|11,89
|1.309.126.240
|% -0,42
|
|PETKM
|8,76
|1.232.881.208
|% -1,13
|
|YKBNK
|4,00
|982.333.905
|% -0,50
|
|KRDMD
|12,21
|2.446.364.746
|% -3,48
|
|EKGYO
|2,39
|416.961.306
|% -0,42
|
|PETKM
|8,76
|1.232.881.208
|% -1,13
|
|TSKB
|1,55
|185.237.387
|% -0,64
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4053
|13,4086
|% 0,24
|
|Euro
|15,2133
|15,2338
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,1341
|18,2250
|% 0,15
|
|Frank
|14,6362
|14,7244
|% 0,94
|
|Riyal
|3,5620
|3,5798
|% 0,28
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|2,02
|
|Altın Gr.
|793
|793
|3,06
|
|Cumhuriyet
|5.259
|5.338
|-6,00
|
|Tam
|5.236
|5.367
|-6,88
|
|Yarım
|2.531
|2.596
|-3,33
|
|Çeyrek
|1.269
|1.298
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|24,51
|24,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|0,07
|
|B. Petrol
|87,36
|87,36
|-1,02
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10YKSLN
Yüzde -4.89 oranında düşüşle 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 860 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 83 kaybederek (% -1.25 ) 2, 202
-
17:07XU100
Endeks 1, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 24, 033.00 milyon TL de
-
17:04OZKGY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 806, 262 adet işlem
-
17:04OZKGY
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 806, 262 adet işlem