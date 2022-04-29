***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 16:40
***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı ZES Dijital Ticaret AŞ şarj ağı işletmeci lisansı almak üzere bugün Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)'ya başvuruda bulunmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025576
BIST
17:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,17
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:0514,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0731
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
17:0515,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0901
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:05912,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 12,21
|Açılış
|: 912,70
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ARENA
|14,30
|23.569.155
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.599.799
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.427
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.458.670
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.693.161
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.837.774
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.626.455
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,40
|33.531.277
|% -7,00
|
|TKFEN
|19,76
|582.819.769
|% -5,82
|
|THYAO
|41,38
|4.034.833.463
|% 2,17
|
|GARAN
|14,97
|1.394.735.506
|% -0,07
|
|SISE
|18,05
|1.274.004.120
|% 1,92
|
|AKBNK
|8,86
|1.140.910.651
|% -1,23
|
|TUPRS
|236,00
|1.030.090.091
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,61
|848.671.679
|% -1,51
|
|ODAS
|2,43
|467.697.570
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|213.288.201
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|727.201.536
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,86
|1.140.910.651
|% -1,23
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8564
|14,8609
|% 0,48
|
|Euro
|15,6421
|15,6498
|% 0,59
|
|Sterlin
|18,5960
|18,6892
|% 1,27
|
|Frank
|15,2493
|15,3412
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9497
|3,9695
|% 0,52
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|17,41
|
|Altın Gr.
|909
|910
|9,08
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|89,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|90,76
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|43,91
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|21,95
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,00
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,46
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, THYAO
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 49 kaybederek (% -0.11 ) 2, 179
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRDFA, UFUK, ARENA, CEMTS, MERKO, YUNSA, KNFRT
-
17:18
AYES, MNDRS, MERKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
PETUN, DITAS, TCELL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında